Kuriose Betrugsmasche: Falscher Schädlingsbekämpfer in Plauen unterwegs

Plauen
Eine 77-Jährige bezahlte 825 Euro an einen angeblichen Schädlingsbekämpfer – erst später flog der Betrug auf. Was die Plauener Polizei bisher weiß.
Ein ungewöhnlicher Betrug beschäftigt die Polizei. Wie Sprecher Enrico Liebold berichtet, gab sich ein Mann in Plauen am 15. August gegenüber einer 77-Jährigen als Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma aus. Nach der Behandlung von Insekten forderte er 825 Euro, die in bar bezahlt wurden. Später bemerkte die Geschädigte, dass die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.