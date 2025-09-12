Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kuriose Betrugsmasche: Falscher Schädlingsbekämpfer in Plauen unterwegs

Falscher Kammerjäger? Die Plauener Polizei ermittelt zu einem Betrugsfall.
Falscher Kammerjäger? Die Plauener Polizei ermittelt zu einem Betrugsfall. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/Archiv
Falscher Kammerjäger? Die Plauener Polizei ermittelt zu einem Betrugsfall.
Falscher Kammerjäger? Die Plauener Polizei ermittelt zu einem Betrugsfall. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/Archiv
Plauen
Kuriose Betrugsmasche: Falscher Schädlingsbekämpfer in Plauen unterwegs
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 77-Jährige bezahlte 825 Euro an einen angeblichen Schädlingsbekämpfer – erst später flog der Betrug auf. Was die Plauener Polizei bisher weiß.

Ein ungewöhnlicher Betrug beschäftigt die Polizei. Wie Sprecher Enrico Liebold berichtet, gab sich ein Mann in Plauen am 15. August gegenüber einer 77-Jährigen als Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma aus. Nach der Behandlung von Insekten forderte er 825 Euro, die in bar bezahlt wurden. Später bemerkte die Geschädigte, dass die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
1 min.
Nachts durch Plauen gelaufen: Bewaffneter Täter fordert Geld
Die Polizei sucht nach dem Täter, der in Plauen einen Mann bedrohte.
In der Plauener Südvorstadt wurde Polizeiangaben zufolge ein Fußgänger durch einen Unbekannten bedroht. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Täter.
Jakob Nützler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
03.09.2025
1 min.
Landkreis Zwickau: Falsche Anwaltskanzlei täuscht Bau-Unternehmer
Die Polizei ermittelt nach Betrugsfall mit falscher Anwaltskanzlei.
Eine angebliche Anwaltskanzlei lockte mit Waren aus einem Insolvenzverfahren – doch dahinter steckte offenbar Betrug.
Sophia Kunkel
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:45 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp: Indischer Konzern will Stahlsparte kaufen
Thyssenkrupp will ein Kaufangebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel für die Stahlsparte intensiv prüfen. (Archivbild)
Thyssenkrupp-Chef López hatte am Dienstag eine Neuigkeit für den Aufsichtsrat: Der indische Konzern Jindal Steel will die Stahlsparte kaufen. Thyssenkrupp will das Angebot jetzt intensiv prüfen.
Mehr Artikel