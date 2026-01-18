Landratsamt in Plauen mit neuem Angebot im Bereich Bürgerservice

Der Bürgerservice der Kreisbehörde zeichnet sich durch eine zentrale Lage und erweiterte Sprechzeiten aus. Jetzt sind dort auch Vorsprachen zum Schwerbehindertenrecht möglich.

Um den Ansprüchen an eine moderne und leistungsfähige Verwaltung gerecht zu werden, hat das Landratsamt im Oktober 2022 am Postplatz in Plauen die Stabsstelle Bürgerservice & Beschwerdemanagement eingerichtet. Zunächst wurden erste Aufgaben des Sozialamtes und der Ausländerbehörde integriert, später ist das Angebot kontinuierlich erweitert...