Landratsamt in Plauen mit neuem Angebot im Bereich Bürgerservice

Plauen
Der Bürgerservice der Kreisbehörde zeichnet sich durch eine zentrale Lage und erweiterte Sprechzeiten aus. Jetzt sind dort auch Vorsprachen zum Schwerbehindertenrecht möglich.
Um den Ansprüchen an eine moderne und leistungsfähige Verwaltung gerecht zu werden, hat das Landratsamt im Oktober 2022 am Postplatz in Plauen die Stabsstelle Bürgerservice & Beschwerdemanagement eingerichtet. Zunächst wurden erste Aufgaben des Sozialamtes und der Ausländerbehörde integriert, später ist das Angebot kontinuierlich erweitert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.