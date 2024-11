Liebesbetrüger: Wie Abzocker mit den Gefühlen der Vogtländer spielen

Er sieht aus wie George Clooney, ist Soldat in Afghanistan und sieht irre männlich aus in seiner Uniform. Dieser Typ schreibt einer 60-jährigen Vogtländerin Liebesbriefe. Kann das echte Liebe sein?

Eines Tages steht eine 60-jährige Vogtländerin in der Auerbacher Verbraucherzentrale und fragt: „Wie kann ich eine Lagerhalle in London mieten?“ Das wolle sie im Auftrag ihres neuen Freundes tun. Den hat sie im Internet kennengelernt. Sexy sieht der Mann in Uniform auf den Fotos aus, die er ihr geschickt hat. Ein Soldat in Afghanistan. Ein...