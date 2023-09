Lkw beschädigt Haus in Plauen - Feuerwehr sperrt Straße

Wegen einer demolierten Hausfassade hat die Feuerwehr im Westen von Plauen eine Straße zeitweise voll sperren müssen. Es war befürchtet worden, dass Teile der Fassade auf die Straße stürzen könnten.

Feuerwehr und Polizei mussten am Freitagmittag die Liebknechtstraße in Plauen für rund 20 Minuten voll sperren. Auf der Verbindung in den Westen der Stadt führte das zum Stau, in dem auch Straßenbahnen feststeckten. Autofahrer, die aus der Innenstadt kamen und weiter in Richtung Neundorf wollten, kehrten um und versuchten so, den Stau zu...