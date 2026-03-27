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Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen.
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen.
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Lkw-Brand auf der A 72: Autobahn in Richtung Zwickau gesperrt
Redakteur
Von Swen Uhlig
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Ein brennender Lastzug sorgt seit dem frühen Morgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie auf den Straßen rund um Plauen. Was bisher bekannt ist.

Ein Lkw-Brand sorgt derzeit für Einschränkungen auf der Autobahn 72. Davon betroffen sind auch die Umleitungsstrecken rund um die Stadt Plauen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war am Morgen kurz vor 4 Uhr ein Lastzug auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Plauen-Ost und Treuen in Brand geraten. Die A 72 musste wegen der...
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