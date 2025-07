Loch in Seitenscheibe eines geparkten Autos in Plauen beschäftigt die Polizei

Das Fahrzeug stand für kurze Zeit auf einem Parkplatz an der Stresemannstraße. Wer hat etwas beobachtet?

Waren Einbrecher am Werk oder war es nur eine sinnlose mutwillige Zerstörung? Ein Loch in einer Seitenscheibe eines geparkten Autos beschäftigt derzeit die Polizei in Plauen. Wie sie am Donnerstag berichtete, hatte am Mittwochnachmittag ein Mann sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Stresemannstraße abgestellt. Als er gegen 16 Uhr nach circa...