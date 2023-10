Luxusyacht auf der Autobahn bei Plauen: Schiff wird am Montag abtransportiert

Weil das gestrandete Vergnügungsschiff unbeleuchtet ist, muss es schnell von der Straße runter. Wegen der Aktion wird es eine kurze Sperrung geben.

Die Luxusyacht, die am Samstagmorgen auf der A 72 gestrandet ist, soll am Montagvormittag abtransportiert werden. „Das geht wohl mit einer kurzen Sperrung an der Abfahrt Plauen-Ost in Richtung Hof einher“, so Polizeisprecher Christian Schünemann auf Nachfrage der „Freien Presse“. Weil das Vergnügungsschiff unbeleuchtet ist, dürfe es...