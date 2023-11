Mädchen wird in Plauen von Pkw erfasst

Das Kind verließ am Mittwoch die Unfallstelle. Die Polizei kennt weder seinen Namen, noch ob es verletzt wurde.

In Plauen ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei die Geschädigte und Zeugen sucht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, stieg am Mittwoch gegen 12.40 Uhr ein Mädchen an der Haltestelle Hofer Straße aus der Straßenbahn aus. Anschließend wurde sie von einer vorbeifahrenden Suzuki-Fahrerin erfasst und fiel...