Magische Flugshow bei Minusgraden: Plauener Falknerei startet mit Nacht der Eulen ins neue Jahr

Plauen
Mit der Nacht der Eulen hat die Falknerei Herrmann ein Event etabliert, das zahlreich Besucher lockt. Warum dazu nicht nur die Vögel ihren Teil beitragen.
Wenn sie ganz dicht über die schneebedeckte Wiese durch den Flockenwirbel fliegt, wird die Schneeeule fast unsichtbar. Nur der kleine dunkle Riemen oberhalb der Krallen ist noch zu sehen. Dann lässt sich der Vogel vom Wind wieder aufwärts tragen und landet lautlos auf dem Arm von Falkner Hans-Peter Herrmann.
