Mann hört Rauchmelder nicht und stirbt bei Brand

In der Nacht zum Sonntag ist in einem Wohnhaus im Weischlitzer Ortsteil Reuth ein Brand ausgebrochen. Für einen 33-jährigen Mieter kam jede Hilfe zu spät. Sein Tod wirft Fragen auf.

Tragisch endete in der Nacht zum Sonntag das Leben eines 33-Jährigen. Im Wohnzimmer seiner Dachgeschosswohnung in der Reuther Bahnhofstraße brach aus noch ungeklärter Ursache am Samstag gegen 23 Uhr ein Feuer aus. Zu der Zeit muss der Mann schlafend im Bett gelegen haben. Bisher gebe es keine Erkenntnis, weshalb der 33-Jährige den Rauchmelder...