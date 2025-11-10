Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Mann in Plauen angegriffen, im Kofferraum verschleppt und schwer verletzt zurückgelassen

Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei fahndet weiter.
Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei fahndet weiter. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei fahndet weiter.
Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei fahndet weiter. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Mann in Plauen angegriffen, im Kofferraum verschleppt und schwer verletzt zurückgelassen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dramatische Szenen in Plauen: Nach einem gewaltsamen Vorfall in Haselbrunn sucht die Polizei dringend Zeugen. Was bisher zu dem Vorfall von Freitagabend bekannt ist.

Dramatische Szenen wie aus einem Kinofilm haben sich in Plauen abgespielt. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau kam es am Freitag gegen 19.15 Uhr an der Paul-Gerhardt-Straße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die Situation eskalierte: Zwei der Beteiligten griffen den dritten Mann an, verletzten ihn schwer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
03.11.2025
2 min.
Schwerer Unfall nach Überholmanöver bei Oelsnitz im Vogtland: Rettungshubschrauber im Einsatz
Am Sonntag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Oelsnitz im Vogtland ereignet.
Nach einem Überholmanöver endete die Fahrt für einen 42-Jährigen im Straßengraben. Vorher beschädigte er mehrere Bäume und überschlug sich. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Jonas Patzwaldt
30.10.2025
2 min.
Plauen: Zweimal Unfallflucht in kurzer Zeit – Zeugen gesucht
Die Polizei sucht nach Zeugen.
Inmitten weniger Stunden haben Fahrzeughalter ihre Autos in Plauen beschädigt vorgefunden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Polizei bittet um Unterstützung.
Jonas Patzwaldt
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel