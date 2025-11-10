Mann in Plauen angegriffen, im Kofferraum verschleppt und schwer verletzt zurückgelassen

Dramatische Szenen in Plauen: Nach einem gewaltsamen Vorfall in Haselbrunn sucht die Polizei dringend Zeugen. Was bisher zu dem Vorfall von Freitagabend bekannt ist.

Dramatische Szenen wie aus einem Kinofilm haben sich in Plauen abgespielt. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau kam es am Freitag gegen 19.15 Uhr an der Paul-Gerhardt-Straße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die Situation eskalierte: Zwei der Beteiligten griffen den dritten Mann an, verletzten ihn schwer...