Mann ohne Führerschein baut schweren Unfall: B 173 bei Plauen voll gesperrt

Plauen
Der Autobahnzubringer ist in beide Richtungen voll gesperrt gewesen. Warum der 50-Jährige ohne Führerschein einen Unfall baute.
Verkehrsinformationen zufolge ist die B 173 nach einem Unfall zwischen Plauen und der A 72 in beide Richtungen voll gesperrt gewesen. Laut der Polizei sind auf dem Autobahnzubringer gegen 7.55 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen.
