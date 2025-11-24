Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mann ohne Führerschein baut schweren Unfall: B 173 bei Plauen voll gesperrt

Der Autobahnzubringer ist in beide Richtungen voll gesperrt gewesen. Warum der 50-Jährige ohne Führerschein einen Unfall baute.

Verkehrsinformationen zufolge ist die B 173 nach einem Unfall zwischen Plauen und der A 72 in beide Richtungen voll gesperrt gewesen. Laut der Polizei sind auf dem Autobahnzubringer gegen 7.55 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen.
Mehr Artikel