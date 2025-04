„Marsch des Lebens“ in Plauen: Vogtländer wollen erneut Zeichen gegen Antisemitismus setzen

Mit einem Gedenkmarsch soll am Dienstag in Plauen an den Todesmarsch jüdischer Häftlinge vor 80 Jahren erinnert werden.

Der Verein Jesus für Plauen und das Vogtland (JFPV) ruft zu einem „Marsch des Lebens" in Plauen auf. „Wir möchten erinnern, versöhnen und ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus der heutigen Zeit setzen und das 80 Jahre Verschwiegene öffentlich machen", heißt es seitens des Vereins. Geplant ist, einen Teil des Weges zu gehen,...