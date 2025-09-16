Mauerstück ehemaliger Synagoge in Plauen soll Gedenk-Ort werden: „Wir müssen das Thema Vandalismus mitdenken“

Die einsturzgefährdete Synagogenmauer - der einzige Rest des früheren Plauener Gotteshauses im Bauhausstil - ist gesichert worden. Entstehen soll ein Gedenk- und Begegnungsort. Wie geht es weiter?

Vielleicht noch drei oder vier Wochen, dann wird der erste Bauabschnitt rund um die Sicherung der historischen Synagogenmauer in der Senefeldstraße beendet sei. Absperrungen und Baufahrzeuge verschwinden erstmal. Kurz vor dem Ende der Arbeiten hatten die Plauener Gelegenheit, einen Blick auf den künftigen Gedenk- und Begegnungsort zu werfen. Die...