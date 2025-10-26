Mehr als ein Promille: Autofahrer landet bei Unfall im Vogtland mit Transporter im Graben

Zu einem Rettungseinsatz mussten Kräfte am Samstag ausrücken. Ein 24-Jähriger hatte nahe Schneckengrün einen Unfall verursacht – und ist jetzt erstmal seinen Führerschein los.

Weil er alkoholisiert am Steuer gesessen haben soll, hat ein 24-Jähriger am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr einen Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schneckengrün und Plauen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige mit seinem Opel-Kleintransporter auf der Plauener Straße ins Schleudern geraten und kam im Graben auf...