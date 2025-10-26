Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mehr als ein Promille: Autofahrer landet bei Unfall im Vogtland mit Transporter im Graben

Die Polizei wurde am Samstag zu einem Unfall nahe Schneckengrün gerufen.
Die Polizei wurde am Samstag zu einem Unfall nahe Schneckengrün gerufen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei wurde am Samstag zu einem Unfall nahe Schneckengrün gerufen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei wurde am Samstag zu einem Unfall nahe Schneckengrün gerufen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Plauen
Mehr als ein Promille: Autofahrer landet bei Unfall im Vogtland mit Transporter im Graben
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu einem Rettungseinsatz mussten Kräfte am Samstag ausrücken. Ein 24-Jähriger hatte nahe Schneckengrün einen Unfall verursacht – und ist jetzt erstmal seinen Führerschein los.

Weil er alkoholisiert am Steuer gesessen haben soll, hat ein 24-Jähriger am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr einen Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schneckengrün und Plauen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige mit seinem Opel-Kleintransporter auf der Plauener Straße ins Schleudern geraten und kam im Graben auf...
