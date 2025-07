Mehrere Polizeieinsätze am Postplatz in Plauen: Deshalb waren Hundeführer dabei

Mit einem größeren Aufgebot rückte die Polizei am Donnerstag mehrmals am Postplatz an. Was ist passiert und warum waren Polizeihunde vor Ort?

Gleich mehrere Polizeieinsätze haben am Donnerstag in Plauen am Postplatz Fragen in der Bevölkerung ausgelöst. Laut Augenzeugen sollen auch Polizeihunde zu sehen gewesen sein. Was war passiert? Gleich mehrere Polizeieinsätze haben am Donnerstag in Plauen am Postplatz Fragen in der Bevölkerung ausgelöst. Laut Augenzeugen sollen auch Polizeihunde zu sehen gewesen sein. Was war passiert?