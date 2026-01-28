Michael Konstantin dirigiert Frühlingsgefühle im winterlichen Plauen

„Claras Musikalisches Café“ im Vogtlandtheater öffnet seine Türen. Für einen Künstler ist es der letzte Auftritt in dieser Reihe.

Mit dem Programm „Frühlingsgefühle im Winter" veranstaltet das Theater Plauen-Zwickau am Mittwoch, dem 4. Februar, einen besonderen Konzertabend im Vogtlandtheater in Plauen. Das Konzert der Reihe „Philharmonic Plus" umfasst in „Claras Musikalischem Café" Schlager, nostalgische Melodien und heitere Einlagen, wurde aus dem Theater...