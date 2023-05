Migrationsgipfel in Berlin: Was Plauens OB Steffen Zenner davon erwartet

Die jüngsten Gewaltszenen in der Plauener Innenstadt haben Diskussionen über die aktuelle Asylpolitik der Bundesregierung entfacht. Am Mittwoch ist dazu ein Krisengipfel in Berlin geplant. Plauens Stadtoberhaupt erhebt Forderungen an die Bundespolitik. Doch er erntet auch Widerspruch.

Eine definitierte Migrationsobergrenze, verstärkte Grenzkontrollen, ein europäischer Migrationsgipfel: Diese Forderungen erhebt Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) gegenüber der Bundesregierung. "Ich erwarte endlich eine nachvollziehbare Migrationsstrategie", erklärte das Stadtoberhaupt am Mittwoch auf "Freie Presse"-Anfrage.