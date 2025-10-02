Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stadtteil Haselbrunn mit Markuskirche aus der Vogelperspektive: Mehrere Projekte sollen mit den Millionen vom Freistaat umgesetzt werden.
Stadtteil Haselbrunn mit Markuskirche aus der Vogelperspektive: Mehrere Projekte sollen mit den Millionen vom Freistaat umgesetzt werden. Bild: Ellen Liebner
Stadtteil Haselbrunn mit Markuskirche aus der Vogelperspektive: Mehrere Projekte sollen mit den Millionen vom Freistaat umgesetzt werden.
Stadtteil Haselbrunn mit Markuskirche aus der Vogelperspektive: Mehrere Projekte sollen mit den Millionen vom Freistaat umgesetzt werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Millionen-Förderscheck für Plauen
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kommune profitiert vom Städtebau-Förderprogramm des Landes und will damit mehrere Sanierungsprojekte im Stadtteil Haselbrunn umsetzen.

Gute Nachricht für Plauen: Der nördliche Stadtteil Haselbrunn soll in den kommenden Jahren von einer Finanzspritze des Freistaates Sachsen profitieren. Wie das Plauener Rathaus bekanntgab, hat Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (CDU) Anfang Oktober in Leisnig einen Millionenscheck an Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
1 min.
Polizeieinsatz vor Wohnhaus sorgt am späten Freitagabend für Aufsehen in Plauen
Mehrere Streifenwagen waren am Freitagabend in Haselbrunn im Einsatz.
Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie Rettungswagen haben Anwohner in Haselbrunn verunsichert. Was war passiert?
Sabine Schott
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
27.08.2025
3 min.
Plauen erhält vom Freistaat Sachsen rund zehn Millionen Euro für den Stadtteil Haselbrunn
Der Stadtteil Haselbrunn soll in den nächsten Jahren dank Fördermittel sichtbar aufgewertet werden.
Mit dem Fördergeld kann die Stadt Plauen nun ein weiteres Großvorhaben in Angriff nehmen, sagte Oberbürgermeister Steffen Zenner. Er sprach von einem „Schub“ für die Stadt.
Bernd Jubelt
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
Mehr Artikel