Millionen-Förderscheck für Plauen

Die Kommune profitiert vom Städtebau-Förderprogramm des Landes und will damit mehrere Sanierungsprojekte im Stadtteil Haselbrunn umsetzen.

Gute Nachricht für Plauen: Der nördliche Stadtteil Haselbrunn soll in den kommenden Jahren von einer Finanzspritze des Freistaates Sachsen profitieren. Wie das Plauener Rathaus bekanntgab, hat Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (CDU) Anfang Oktober in Leisnig einen Millionenscheck an Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben.