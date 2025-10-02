Millionen-Förderscheck für Plauen

Plauen
Die Kommune profitiert vom Städtebau-Förderprogramm des Landes und will damit mehrere Sanierungsprojekte im Stadtteil Haselbrunn umsetzen.
Gute Nachricht für Plauen: Der nördliche Stadtteil Haselbrunn soll in den kommenden Jahren von einer Finanzspritze des Freistaates Sachsen profitieren. Wie das Plauener Rathaus bekanntgab, hat Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (CDU) Anfang Oktober in Leisnig einen Millionenscheck an Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben.
