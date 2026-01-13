MENÜ
Die Plauener Spitze hat es in die Modezeitschrift „Vogue" geschafft.
Die Plauener Spitze hat es in die Modezeitschrift „Vogue“ geschafft. Bild: Stadt Plauen
Die Plauener Spitze hat es in die Modezeitschrift „Vogue" geschafft. Bild: Stadt Plauen
Die Plauener Spitze hat es in die Modezeitschrift „Vogue“ geschafft. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Minikleid aus Plauener Spitze ist Star im Modemagazin „Vogue“
Redakteur
Von Sabine Schott
In einem Beitrag über traditionelles Handwerk, das neu gedacht wird, spielt auch Plauens Markenzeichen eine besondere Rolle. Eine Designerin hat mit der Spitze Besonderes geschaffen.

Jetzt soll nochmal jemand sagen, dass die Plauener Spitze altmodisch ist. Denn der edle Stoff hat es in die deutschsprachige Ausgabe der Modezeitschrift „Vogue“ geschafft. Offenbar gibt es in der Plauener Stadtverwaltung eifrige Leserinnen und Leser des Magazins, denn dort fiel im Dezember-Heft ein Beitrag auf, mit dem Autorin Valerie Specht...
