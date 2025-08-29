Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mirkos erstaunliche Reise: Vom „traurigsten Hund“ zum heimlichen Star des Tierheims Kandelhof im Vogtland

Die ehrenamtliche Helferin Johanna Schwenk und Langzeitbewohner Hund Mirko im Tierheim Kandelhof.
Die ehrenamtliche Helferin Johanna Schwenk und Langzeitbewohner Hund Mirko im Tierheim Kandelhof. Bild: Claudia Bodenschatz
Die ehrenamtliche Helferin Johanna Schwenk und Langzeitbewohner Hund Mirko im Tierheim Kandelhof.
Die ehrenamtliche Helferin Johanna Schwenk und Langzeitbewohner Hund Mirko im Tierheim Kandelhof. Bild: Claudia Bodenschatz
Plauen
Mirkos erstaunliche Reise: Vom „traurigsten Hund“ zum heimlichen Star des Tierheims Kandelhof im Vogtland
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange galt Hund Mirko als unnahbar und aggressiv. Im Weischlitzer Tierheim Kandelhof hat er ein Zuhause gefunden - und mit seiner Geschichte bundesweit Herzen erobert. Wie es ihm heute geht.

Die Aufregung um ein Foto mit ihm ist Mirko so gar nicht geheuer. Der Mischlingsrüde geht erst einmal in Hab-Acht-Stellung. Johanna Schwenk, ehrenamtliche Helferin im Weischlitzer Kandelhof, lässt dem kleinen Hund auf dem Außengelände des Tierheims etwas Raum. Zur Beruhigung krault die 19-Jährige ihm behutsam den Rücken. Mirko entspannt sich...
