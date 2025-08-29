Mirkos erstaunliche Reise: Vom „traurigsten Hund“ zum heimlichen Star des Tierheims Kandelhof im Vogtland

Lange galt Hund Mirko als unnahbar und aggressiv. Im Weischlitzer Tierheim Kandelhof hat er ein Zuhause gefunden - und mit seiner Geschichte bundesweit Herzen erobert. Wie es ihm heute geht.

Die Aufregung um ein Foto mit ihm ist Mirko so gar nicht geheuer. Der Mischlingsrüde geht erst einmal in Hab-Acht-Stellung. Johanna Schwenk, ehrenamtliche Helferin im Weischlitzer Kandelhof, lässt dem kleinen Hund auf dem Außengelände des Tierheims etwas Raum. Zur Beruhigung krault die 19-Jährige ihm behutsam den Rücken. Mirko entspannt sich... Die Aufregung um ein Foto mit ihm ist Mirko so gar nicht geheuer. Der Mischlingsrüde geht erst einmal in Hab-Acht-Stellung. Johanna Schwenk, ehrenamtliche Helferin im Weischlitzer Kandelhof, lässt dem kleinen Hund auf dem Außengelände des Tierheims etwas Raum. Zur Beruhigung krault die 19-Jährige ihm behutsam den Rücken. Mirko entspannt sich...