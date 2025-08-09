Mit ätzender Flüssigkeit: Mehrere Autos in kurzer Zeit in Plauen beschädigt.

Binnen einer Stunde wurden am Freitag drei Autos beschädigt. Was passiert ist.

Am Freitagmittag sind in Plauen innerhalb einer Stunde drei Autos beschädigt worden. Laut Polizei beschädigten Täter zwischen 11.15 und 12 Uhr zwei Ford Kuga, die am Ende der Hartmannstraße im Ortsteil Bärenstein abgestellt waren. Dabei gossen sie offenbar eine ätzende Flüssigkeit über mehrere Stellen, wodurch der Lack abblätterte. Die...