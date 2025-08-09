Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Mit ätzender Flüssigkeit: Mehrere Autos in kurzer Zeit in Plauen beschädigt.

In Plauen wurden mehrere Autos beschädigt. Auch mit einer ätzenden Flüssigkeit.
In Plauen wurden mehrere Autos beschädigt. Auch mit einer ätzenden Flüssigkeit. Bild: Jens Büttner/dpa
In Plauen wurden mehrere Autos beschädigt. Auch mit einer ätzenden Flüssigkeit.
In Plauen wurden mehrere Autos beschädigt. Auch mit einer ätzenden Flüssigkeit. Bild: Jens Büttner/dpa
Plauen
Mit ätzender Flüssigkeit: Mehrere Autos in kurzer Zeit in Plauen beschädigt.
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Binnen einer Stunde wurden am Freitag drei Autos beschädigt. Was passiert ist.

Am Freitagmittag sind in Plauen innerhalb einer Stunde drei Autos beschädigt worden. Laut Polizei beschädigten Täter zwischen 11.15 und 12 Uhr zwei Ford Kuga, die am Ende der Hartmannstraße im Ortsteil Bärenstein abgestellt waren. Dabei gossen sie offenbar eine ätzende Flüssigkeit über mehrere Stellen, wodurch der Lack abblätterte. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.06.2025
1 min.
Unbekannte zerkratzen in Plauen parkende Autos
In Plauen wurden zwei Autos beschädigt.
Bislang sind zwei beschädigte Fahrzeuge bekannt. Wer hat etwas gesehen?
Bernd Jubelt
10.08.2025
1 min.
Unbekannte brechen in leer stehendes Gebäude in Plauen ein: Kein Diebesgut, aber hoher Sachschaden
Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs in Plauen.
Die Kriminellen durchsuchten sämtliche Räume. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.
Jonas Patzwaldt
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:00 Uhr
5 min.
Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)
Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel