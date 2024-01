Mitarbeiter von Bestattungsdienst in Plauen überfallen: Polizei gibt neue Details heraus

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag nahe dem Vogtland-Klinikum. Die Polizei sucht Zeugen. Was bisher bekannt ist.

Die zuständige Polizei in Zwickau hat auf Anfrage der „Freien Presse“ neue Details zum nächtlichen Überfall von vier Männern auf zwei Mitarbeiter eines Bestattungsdienstes in Plauen herausgegeben. Zwei der Männer, beide afghanische Staatsbürger im Alter von 25 und 23 Jahren, konnte die Polizei noch in der Nacht nahe dem Tatort stellen....