Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer

Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Tanzen, singen, ausprobieren – und das mitten in der Stadt: Am 20. September steigt ab 17 Uhr die „Junge Party“ auf dem Plauener Theaterplatz. Gemeinsam mit dem Jupz und dem Kommunalen Präventionsrat bietet die Stadt Workshops, Tanz und Mitmachangebote für Jugendliche. Auf der Kleinen Bühne gibt es eine Open Stage: Wer Lust hat, kann spontan singen, tanzen, rappen oder ein Instrument spielen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist Teil des Kultursommers, der im Rahmen eines Bundesprogramms gefördert wird. Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Kultur“ läuft die Reihe noch bis in den Oktober. Für 2026 sammelt die Stadt bereits Ideen – Wünsche und Anregungen können online eingereicht werden. (nütz)