Modegeschäft in der Plauener Stadt-Galerie muss schließen

Erst Anfang des Jahres hatte der Betreiber das Konzept des Ladens im Erdgeschoss des Einkaufszentrums geändert. Offenbar blieb der Erfolg aus - in wenigen Tagen ist nun ganz Schluss.

Im größten Einkaufszentrum der Plauener Innenstadt muss ein weiteres Geschäft aufgeben. Nach dem Auszug des Landmark-Ladens für Outdoor-Bekleidung Mitte Februar wird damit der Leerstand weiter anwachsen. Im größten Einkaufszentrum der Plauener Innenstadt muss ein weiteres Geschäft aufgeben. Nach dem Auszug des Landmark-Ladens für Outdoor-Bekleidung Mitte Februar wird damit der Leerstand weiter anwachsen.