Modegeschäft in der Plauener Stadt-Galerie muss schließen

Plauen
Erst Anfang des Jahres hatte der Betreiber das Konzept des Ladens im Erdgeschoss des Einkaufszentrums geändert. Offenbar blieb der Erfolg aus - in wenigen Tagen ist nun ganz Schluss.
Im größten Einkaufszentrum der Plauener Innenstadt muss ein weiteres Geschäft aufgeben. Nach dem Auszug des Landmark-Ladens für Outdoor-Bekleidung Mitte Februar wird damit der Leerstand weiter anwachsen.
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