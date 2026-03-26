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Die Stadt-Galerie ist das größte innerstädtische Einkaufszentrum von Plauen.
Die Stadt-Galerie ist das größte innerstädtische Einkaufszentrum von Plauen. Foto: Ellen Liebner
Die Stadt-Galerie ist das größte innerstädtische Einkaufszentrum von Plauen.
Die Stadt-Galerie ist das größte innerstädtische Einkaufszentrum von Plauen. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Modegeschäft in der Plauener Stadt-Galerie muss schließen
Redakteur
Von Swen Uhlig
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Erst Anfang des Jahres hatte der Betreiber das Konzept des Ladens im Erdgeschoss des Einkaufszentrums geändert. Offenbar blieb der Erfolg aus - in wenigen Tagen ist nun ganz Schluss.

Im größten Einkaufszentrum der Plauener Innenstadt muss ein weiteres Geschäft aufgeben. Nach dem Auszug des Landmark-Ladens für Outdoor-Bekleidung Mitte Februar wird damit der Leerstand weiter anwachsen.
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