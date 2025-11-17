Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Modernisierung der Plauener Tourist-Information beginnt: Was Einwohner und Besucher der Stadt jetzt wissen müssen

Kathleen Dentler von der Tourist-Information zeigt, wo es langgeht: Ein Aufsteller sowie die Figuren von Vater und Sohn weisen den Weg zum Ausweichquartier im Rathausfoyer.
Bild: Ellen Liebner
Kathleen Dentler von der Tourist-Information zeigt, wo es langgeht: Ein Aufsteller sowie die Figuren von Vater und Sohn weisen den Weg zum Ausweichquartier im Rathausfoyer.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Modernisierung der Plauener Tourist-Information beginnt: Was Einwohner und Besucher der Stadt jetzt wissen müssen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ausweichquartier ist bezogen. Nach knapp 30 Jahren wird die Einrichtung grundlegend erneuert. Künftig soll sie zentrale Anlaufstelle für Touristen im Vogtland sein.

Die Plauener Tourist-Information hat im Rathausfoyer ihr Zwischenquartier bezogen. Nach zwei Schließwochen konnten die Mitarbeiter am Montag am neuen Ort wieder ihren gewohnten Service anbieten.
Mehr Artikel