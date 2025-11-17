Modernisierung der Plauener Tourist-Information beginnt: Was Einwohner und Besucher der Stadt jetzt wissen müssen

Das Ausweichquartier ist bezogen. Nach knapp 30 Jahren wird die Einrichtung grundlegend erneuert. Künftig soll sie zentrale Anlaufstelle für Touristen im Vogtland sein.

Die Plauener Tourist-Information hat im Rathausfoyer ihr Zwischenquartier bezogen. Nach zwei Schließwochen konnten die Mitarbeiter am Montag am neuen Ort wieder ihren gewohnten Service anbieten.