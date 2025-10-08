Morgendämmerung im Nebel: Plauens Landschaft als herbstliches Kunstwerk

Plauen
Plauen erlebt bislang einen eher trüben Herbst. Die Sonne bleibt hinter Wolken verborgen. Doch am frühen Morgen tauchen Nebelbilder auf, die die Sinne fesseln.
November-Grau statt goldener Oktober. Der Herbst zeigt sich in diesem Jahr bislang von seiner eher trüben Seite. Nichts mit warmen Temperaturen jenseits der 20 Grad und viel Sonnenschein. Stattdessen Schmuddelwetter, das bereits einen Vorgeschmack auf die Erkältungszeit bietet. Und das mitten in den Herbstferien. Doch es lohnt sich durchaus, die...
