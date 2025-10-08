Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Morgendämmerung im Nebel: Plauens Landschaft als herbstliches Kunstwerk

Bild: Ellen Liebner
Plauen
Morgendämmerung im Nebel: Plauens Landschaft als herbstliches Kunstwerk
Plauen erlebt bislang einen eher trüben Herbst. Die Sonne bleibt hinter Wolken verborgen. Doch am frühen Morgen tauchen Nebelbilder auf, die die Sinne fesseln.

November-Grau statt goldener Oktober. Der Herbst zeigt sich in diesem Jahr bislang von seiner eher trüben Seite. Nichts mit warmen Temperaturen jenseits der 20 Grad und viel Sonnenschein. Stattdessen Schmuddelwetter, das bereits einen Vorgeschmack auf die Erkältungszeit bietet. Und das mitten in den Herbstferien. Doch es lohnt sich durchaus, die...
15:28 Uhr
2 min.
Plauens Gärten: Ein Festmahl für ziehende Stare
In einem naturnahen Plauener Garten sind Stare in ihrem Element. Sie finden reichlich Beeren und Früchte. Doch was bedeutet das für ihren Abflug?
Ellen Liebner
09:55 Uhr
1 min.
Frischekur fürs Plauener Vogtlandtheater: Erstes Foyer erstrahlt im frischen Glanz
Eine Spendenaktion hat dazu beigetragen, dass das Löwel-Foyer im Plauener Theater renoviert wurde. Nicht nur die rekonstruierten Deckenlampen sind ein Hingucker.
Ellen Liebner
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel