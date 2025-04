Müllcontainer in Plauen durch Brand beschädigt

Zeugen beobachten zwei Personen, die mit dem Feuer in Zusammenhang stehen könnten.

Am Chrieschwitzer Hang sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Müllcontainer abgebrannt. Laut Polizei standen diese an der Albert-Schweitzer-Straße. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Neben den Müllcontainern wurde auch ein Unterstand in Mitleidenschaft gezogen, sodass sich der Sachschaden auf etwa 1000 Euro summiert. Zeugen vernahmen kurz vor dem...