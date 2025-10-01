Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Müller-Drogerie in Plauen auf Anordnung der Stadt am Mittwoch überraschend geschlossen: Das war der Grund

Arbeiten an Stromkabeln vor der Müller-Drogerie hatten am Mittwoch eine Schließung der Plauener Filiale zur Folge.
Arbeiten an Stromkabeln vor der Müller-Drogerie hatten am Mittwoch eine Schließung der Plauener Filiale zur Folge. Bild: Nancy Dietrich
Arbeiten an Stromkabeln vor der Müller-Drogerie hatten am Mittwoch eine Schließung der Plauener Filiale zur Folge.
Arbeiten an Stromkabeln vor der Müller-Drogerie hatten am Mittwoch eine Schließung der Plauener Filiale zur Folge. Bild: Nancy Dietrich
Plauen
Müller-Drogerie in Plauen auf Anordnung der Stadt am Mittwoch überraschend geschlossen: Das war der Grund
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Viele Kunden mussten wieder umkehren. Wie das Rathaus die Schließung der Filiale an der Bahnhofstraße begründet.

Die Müller-Drogerie an der Bahnhofstraße in Plauen ist viel frequentiert. Nicht jedoch am Mittwoch – denn da mussten zahlreiche Kunden wieder abtreten. Das Kaufhaus blieb überraschend geschlossen. Ein Aushang an der Tür erklärte, weshalb: „Auf Grund einer städtischen Verordnung bleibt unsere Filiale am 1. Oktober 2025 ganztägig...
