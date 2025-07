Müllreste brennen in Plauen: 15.000 Euro Sachschaden

Das Feuer entstand Freitagfrüh vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses. Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden durch ein Feuer hat die Polizeidirektion Zwickau aus der Bahnhofsvorstadt in Plauen gemeldet. Im Bereich der Jößnitzer Straße gerieten demnach am Freitag in den frühen Morgenstunden auf noch unbekannte Art und Weise Müllreste in Brand, die vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses lagerten. Durch das schnelle Eingreifen der...