Mülltonnen an Neundorfer Grundschule geraten in Brand

War es fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung? Die Polizei ermittelt.

Ein Brand im Bereich der Neundorfer Grundschule an der Schulstraße gibt der Polizei derzeit noch Rätsel auf. Wie am Dienstag berichtet wurde, war das Feuer am Freitagabend ausgebrochen. Dabei geriet eine Mülltonne in Brand. Eine danebenstehende Tonne wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund...