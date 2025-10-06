Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach 76 Stunden wieder Gas und Wärme im Plauener Westend: „Ich habe selten so einen emotionalen Moment erlebt“

Emotionaler Moment: Nach 76 Stunden ohne Wärme und Warmwasser im Westend wird der Gashahn durch einen beauftragten Mitarbeiter wieder aufgedreht.
Emotionaler Moment: Nach 76 Stunden ohne Wärme und Warmwasser im Westend wird der Gashahn durch einen beauftragten Mitarbeiter wieder aufgedreht. Bild: Thomas Wolf
Plauen
Nach 76 Stunden wieder Gas und Wärme im Plauener Westend: „Ich habe selten so einen emotionalen Moment erlebt“
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gewerbetreibenden an der Louis-Ferdinand-Schönherr-Straße in Plauen wurde vorige Woche das Gas abgedreht: Ihr Vermieter war über Monate Rechnungen schuldig geblieben, obwohl alle Nebenkosten gezahlt hatten. Wie es den Betroffenen gelang, nach drei Tagen wieder Anschluss zu erhalten.

Der Schock saß tief: Am vergangenen Montag war den Mietern der Plauener Louis-Ferdinand-Schönherr-Straße 32 kurzfristig das Gas abgedreht worden. Betroffen: Das Fitness-Studio Westend Sport, die Fortbildungsakademie der Wirtschaft mit einer Bildungsstätte, Rechtsanwaltskanzleien, das Unternehmen Schlummersack und weitere Gewerbetreibende in...
02.10.2025
4 min.
Nach Riesen-Ärger im Plauener Westend: Gasversorgung für Fitness-Studio, Schule und Gewerbe wiederhergestellt
Betroffene Mieter: Sascha Wolf vom Westend Sport sowie die Anwälte Dietmar Dreher und Peter Meischeider (von links).
Mietern der L.-F.-Schönherr-Straße 35 in Plauen wurde die Gasversorgung gekappt. Ihr Vermieter soll über Monate hinweg die Betriebskosten kassiert, aber seine Rechnungen nicht bezahlt haben. Wie geht es jetzt weiter?
Uwe Selbmann
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
30.09.2025
1 min.
Nach Ortsbegehung im Plauener Westend und in Siedlung Neundorf: Welche Probleme gelöst werden sollen
Eine Problembrache an der Ricarda-Huch-Straße im Westend.
Bürger und Vertreter von Stadt, Polizei, Straßenbahn und Wohnungsbaugesellschaft waren im Westen der Stadt unterwegs. Nun steht eine Einwohnerversammlung an.
Sabine Schott
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
