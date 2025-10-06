Nach 76 Stunden wieder Gas und Wärme im Plauener Westend: „Ich habe selten so einen emotionalen Moment erlebt“

Plauen
Gewerbetreibenden an der Louis-Ferdinand-Schönherr-Straße in Plauen wurde vorige Woche das Gas abgedreht: Ihr Vermieter war über Monate Rechnungen schuldig geblieben, obwohl alle Nebenkosten gezahlt hatten. Wie es den Betroffenen gelang, nach drei Tagen wieder Anschluss zu erhalten.
Der Schock saß tief: Am vergangenen Montag war den Mietern der Plauener Louis-Ferdinand-Schönherr-Straße 32 kurzfristig das Gas abgedreht worden. Betroffen: Das Fitness-Studio Westend Sport, die Fortbildungsakademie der Wirtschaft mit einer Bildungsstätte, Rechtsanwaltskanzleien, das Unternehmen Schlummersack und weitere Gewerbetreibende in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.