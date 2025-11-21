Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Band zu privater Geheimshow auf seinen Bierseitenhof holen

Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren?
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren? Bild: Simone Zeh
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren?
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren? Bild: Simone Zeh
Plauen
Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Band zu privater Geheimshow auf seinen Bierseitenhof holen
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im kleinen vogtländischen Dorf Drochaus hat Oskar Pögl eine Privatbrauerei auf einem Bauernhof etabliert. Jetzt will er dort ein großes Ding anpacken.

Für Oskar Pögl ist die Sache ganz klar. Erstens: Er hat eine Partyscheune. Zweitens: Er verspricht Freibier. Drittens: Er hat einen „sehr gut“ erzogenen Hund. Viertens, ganz wichtig: Er hat eine eigene Brauerei. Und schließlich, fünftens: Er bietet Backstage mit K(atze).
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
11.11.2025
4 min.
FKK-Aktivistin liebt das Nacktsein an der Pöhl – jetzt ließ sie sich von einem Filmteam begleiten
Jeannette Langner (rechts) ist regelmäßig zu Gast am FKK-Strand in Helmsgrün – für Reporterin Lisa Muckelberg vom Hessischen Rundfunk war es eine Premiere.
Die Freikörperkultur hat in Deutschland eine lange Tradition. Doch die Szene kämpft auch mit Vorurteilen. Um damit aufzuräumen, zog eine Zwickauerin jetzt an der Talsperre Pöhl vor einem Kamerateam blank.
Claudia Bodenschatz
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
10.11.2025
3 min.
Influencerin „Maria Maricelli“ räumt mit Chemnitz-Vorurteilen auf
Maria Nachsel studiert an der TU Chemnitz und macht Videos über die Stadt.
Hässlich, rechts, schnell weg da – wenn die Studentin unter ihrem Pseudonym Maria Maricelli erzählt, woher sie kommt, hört sie oft Negatives. Dagegen will sie etwas unternehmen und zeigt online die schönen Seiten von Chemnitz.
Elisa Leimert
Mehr Artikel