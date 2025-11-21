Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Band zu privater Geheimshow auf seinen Bierseitenhof holen

Plauen
Im kleinen vogtländischen Dorf Drochaus hat Oskar Pögl eine Privatbrauerei auf einem Bauernhof etabliert. Jetzt will er dort ein großes Ding anpacken.
Für Oskar Pögl ist die Sache ganz klar. Erstens: Er hat eine Partyscheune. Zweitens: Er verspricht Freibier. Drittens: Er hat einen „sehr gut“ erzogenen Hund. Viertens, ganz wichtig: Er hat eine eigene Brauerei. Und schließlich, fünftens: Er bietet Backstage mit K(atze).
