An den Feiertagen ist in vielen Familien Lesen angesagt.
An den Feiertagen ist in vielen Familien Lesen angesagt.
An den Feiertagen ist in vielen Familien Lesen angesagt.
An den Feiertagen ist in vielen Familien Lesen angesagt. Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Plauen
Nach Bauarbeiten: Vogtlandbibliothek in Plauen öffnet wieder
Redakteur
Von Sabine Schott
In der größten Bücherei im Vogtland können ab Montag wieder Medien ausgeliehen werden. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, war zuletzt drei Wochen geschlossen gewesen.

Ab Montag öffnet die Vogtlandbibliothek an der Neundorfer Straße in Plauener wieder – und zwar zu den gewohnten Zeiten. Aufgrund von Baumaßnahmen war die Bücherei drei Wochen lang geschlossen gewesen. Wie die Stadtverwaltung informiert, würden insbesondere zahlreiche weihnachtliche Medien – Bücher, Musik und Familienspiele – für die...
