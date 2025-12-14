Nach Bauarbeiten: Vogtlandbibliothek in Plauen öffnet wieder

In der größten Bücherei im Vogtland können ab Montag wieder Medien ausgeliehen werden. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, war zuletzt drei Wochen geschlossen gewesen.

Ab Montag öffnet die Vogtlandbibliothek an der Neundorfer Straße in Plauener wieder – und zwar zu den gewohnten Zeiten. Aufgrund von Baumaßnahmen war die Bücherei drei Wochen lang geschlossen gewesen. Wie die Stadtverwaltung informiert, würden insbesondere zahlreiche weihnachtliche Medien – Bücher, Musik und Familienspiele – für die...