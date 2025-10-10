Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach dem folgenschweren Brand im Plauener Parkhotel: Jetzt spricht der Chef des Vier-Sterne-Hauses

Hotelchef Udo Gnüchtel vor der Tür des vom Brand betroffenen Flurs.
Hotelchef Udo Gnüchtel vor der Tür des vom Brand betroffenen Flurs. Bild: Ellen Liebner
Hotelchef Udo Gnüchtel vor der Tür des vom Brand betroffenen Flurs.
Hotelchef Udo Gnüchtel vor der Tür des vom Brand betroffenen Flurs. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach dem folgenschweren Brand im Plauener Parkhotel: Jetzt spricht der Chef des Vier-Sterne-Hauses
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den vergangenen Jahren hat Udo Gnüchtel viel Kraft und Geld in die Modernisierung seines Hotels gesteckt. Nun hat ein Feuer großen Schaden angerichtet. Wie der Unternehmer die Brandnacht erlebt hat und wie es weitergehen soll.

Udo Gnüchtels Stimme, sie klingt freundlich und gefasst. Doch in den Augen des Hotelchefs steht noch das Entsetzen über den schrecklichen Brand und dessen Folgen. Ein Zimmer mit Stuckdecke ist komplett zerstört, die Spuren der Löscharbeiten sind sichtbar. Feuerwehrleute hatten Fenster der Stadtvilla eingeschlagen, kamen über die Drehleiter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08.10.2025
2 min.
Großeinsatz bei Wohnungsbrand im Plauener Zentrum: Eine Person über Balkon gerettet
Update
Über 30 Kameraden der Plauener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte stemmten den Einsatz an der Kaiserstraße.
Auf der Kaiserstraße hat es am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand gegeben. Dabei musste eine Person aufwendig in Sicherheit gebracht werden. Die Straße blieb vorübergehend gesperrt.
Claudia Bodenschatz und Jonas Patzwaldt
09.10.2025
4 min.
Großeinsatz im Parkhotel Plauen: Fünf Gäste mit Rauchvergiftung – Polizei ermittelt möglichen Zusammenhang zu weiterem Brand
Eine Stunde lang bekämpfte die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag einen Brand, der in einem der Hotelzimmer des Parkhotels Plauen ausgebrochen war.
Brandstiftung ist nach Polizeiangaben der mutmaßliche Grund für den Ausbruch eines Feuers in der Nacht zum Donnerstag im Parkhotel Plauen. Fünf Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.
Florian Wißgott, Daniela Hommel-Kreißl und Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel