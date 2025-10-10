Nach dem folgenschweren Brand im Plauener Parkhotel: Jetzt spricht der Chef des Vier-Sterne-Hauses

In den vergangenen Jahren hat Udo Gnüchtel viel Kraft und Geld in die Modernisierung seines Hotels gesteckt. Nun hat ein Feuer großen Schaden angerichtet. Wie der Unternehmer die Brandnacht erlebt hat und wie es weitergehen soll.

Udo Gnüchtels Stimme, sie klingt freundlich und gefasst. Doch in den Augen des Hotelchefs steht noch das Entsetzen über den schrecklichen Brand und dessen Folgen. Ein Zimmer mit Stuckdecke ist komplett zerstört, die Spuren der Löscharbeiten sind sichtbar. Feuerwehrleute hatten Fenster der Stadtvilla eingeschlagen, kamen über die Drehleiter... Udo Gnüchtels Stimme, sie klingt freundlich und gefasst. Doch in den Augen des Hotelchefs steht noch das Entsetzen über den schrecklichen Brand und dessen Folgen. Ein Zimmer mit Stuckdecke ist komplett zerstört, die Spuren der Löscharbeiten sind sichtbar. Feuerwehrleute hatten Fenster der Stadtvilla eingeschlagen, kamen über die Drehleiter...