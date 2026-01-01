Nach der Silvesternacht: Winterdienst in Plauen hat alle Hände voll zu tun

Lange hat es im Vogtland keine schneeweiße Silvesternacht gegeben. Doch diesmal war das anders – für den Winterdienst begann die erste Schicht des neuen Jahres deshalb früh.

Während die allermeisten Vogtländer noch fest schliefen, war die Nacht für zehn Mitarbeiter der Abfallentsorgung Plauen (AEP) am 1. Januar schon früh beendet. Sie waren im Einsatz, um die Straßen und Gehwege vom Schnee zu befreien. Seit langer Zeit hatte es pünktlich zum Jahreswechsel im Vogtland mal wieder geschneit. Ab 5 Uhr am ersten Tag...