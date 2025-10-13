Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach großem Scheunenbrand in Coschütz: Polizei teilt neue Erkenntnisse mit

Die Scheune in Coschütz brannte komplett nieder. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Nach großem Scheunenbrand in Coschütz: Polizei teilt neue Erkenntnisse mit
Von Jonas Patzwaldt
Die Scheune nahe des Rittergutes brannte komplett nieder. Die Polizei schätze den Schaden auf 65.000 Euro. Was der aktuelle Stand ist.

Im August ist es zu einem verheerenden Scheunenbrand in Coschütz gekommen, wie die „Freie Presse“ berichtete. An einem Wochenende brannte die Scheune komplett nieder. Sie war ein Nebengelass eines Rittergutes in Coschütz. Obwohl das in der trockenen Jahreszeit geschah, griff das Feuer nicht auf die Umgebung über. Es gab keine Verletzte. Am...
