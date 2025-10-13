Nach großem Scheunenbrand in Coschütz: Polizei teilt neue Erkenntnisse mit

Plauen
Die Scheune nahe des Rittergutes brannte komplett nieder. Die Polizei schätze den Schaden auf 65.000 Euro. Was der aktuelle Stand ist.
Im August ist es zu einem verheerenden Scheunenbrand in Coschütz gekommen, wie die „Freie Presse“ berichtete. An einem Wochenende brannte die Scheune komplett nieder. Sie war ein Nebengelass eines Rittergutes in Coschütz. Obwohl das in der trockenen Jahreszeit geschah, griff das Feuer nicht auf die Umgebung über. Es gab keine Verletzte. Am...
