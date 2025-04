Nach Kritik an Regionalware-Laden in Plauen: „Zu einem regionalen Kaufhaus gehört eine persönliche Betreuung“

Im Stadtrat war das Konzept des im Herbst eröffneten Regionalware-Geschäfts bemängelt worden. In der öffentlichen Debatte gibt es nun unterschiedliche Reaktionen.

Die von Mitgliedern des Wirtschaftsförderungsausschusses des Stadtrats vorgetragene Kritik am Konzept des Regionalware-Geschäfts in der Plauener Innenstadt hat zu öffentlichen Diskussionen geführt. In sozialen Netzwerken im Internet äußerten Befürworter und Gegner des Konzepts ihre Meinung. Der Laden an der Bahnhofstraße wird weitgehend...