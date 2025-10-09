Nach Lkw-Unfall an Weißer Elster in Plauen: Straße monatelang nur eingeschränkt befahrbar

Plauen
Ein Lkw inklusive Anhänger wäre vor einer Woche beinahe in den Fluss gekippt. Es entstand ein erheblicher Schaden, auch an den Leitplanken. Nun folgt die Hiobsbotschaft: Eine schnelle Reparatur ist nicht in Sicht.
Vor einer Woche ist ein Laster samt Anhänger in einer Kurve der Holbeinstraße in Plauen verunglückt. Dabei kippte er fast in die Weiße Elster. Nur die Leitplanke konnte das verhindern. Jetzt geben Polizei und Stadt neue Informationen zum Unfall sowie zum Status der Reparaturen an der Straße bekannt.
