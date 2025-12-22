MENÜ
  • Nach Mittelfinger gegen Tierschutz-Protestierende in Plauen: Jetzt äußert sich der Zirkus

Protest am Plauen-Park gegen Tierhaltung im Zirkus Weisheit.
Protest am Plauen-Park gegen Tierhaltung im Zirkus Weisheit.
Protest am Plauen-Park gegen Tierhaltung im Zirkus Weisheit.
Protest am Plauen-Park gegen Tierhaltung im Zirkus Weisheit.
Plauen
Nach Mittelfinger gegen Tierschutz-Protestierende in Plauen: Jetzt äußert sich der Zirkus
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Zwischenfall meldet sich nun der Junior-Chef zu Wort. Wie seine Darstellung lautet und was die Protestierenden beobachtet haben.

Bei einer Demonstration gegen Zirkustiere ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein mutmaßlicher Mitarbeiter des derzeit am Einkaufszentrum Plauen-Park gastierenden Zirkus Weisheit zeigte den Protestierenden den Mittelfinger und versuchte, sie verbal einzuschüchtern.
