Nach Mittelfinger gegen Tierschutz-Protestierende in Plauen: Jetzt äußert sich der Zirkus

Nach dem Zwischenfall meldet sich nun der Junior-Chef zu Wort. Wie seine Darstellung lautet und was die Protestierenden beobachtet haben.

Bei einer Demonstration gegen Zirkustiere ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein mutmaßlicher Mitarbeiter des derzeit am Einkaufszentrum Plauen-Park gastierenden Zirkus Weisheit zeigte den Protestierenden den Mittelfinger und versuchte, sie verbal einzuschüchtern.