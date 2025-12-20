Nach Müller-Insolvenz in Plauen: Das sind die neuen Bauherren für das Gründerzeithaus am Kreisverkehr Kaiserstraße

Seit der Insolvenz vor mehr als einem Jahr hat sich an dem markanten Gebäude am viel befahrenen Kreisel kaum noch etwas getan. Doch nun kommt Bewegung in die Sanierung. Wer dahinter steckt.

Sie kommen aus einem niederbayerischen Städtchen oder aus der Metropole Hamburg, aus Köln oder Ulm: die Vertreter einer Eigentümergemeinschaft, die in Plauen Wohnungen gekauft haben. Jetzt trafen sich acht der Kapitalanleger nach zahlreichen Telefonaten und Internetkonferenzen teils zum ersten Mal persönlich. Und das ausgerechnet in der Stadt,...