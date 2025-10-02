Nach Riesen-Ärger im Plauener Westend: Gasversorgung für Fitness-Studio, Schule und Gewerbe wiederhergestellt

Mietern der L.-F.-Schönherr-Straße 35 in Plauen wurde die Gasversorgung gekappt. Ihr Vermieter soll über Monate hinweg die Betriebskosten kassiert, aber seine Rechnungen nicht bezahlt haben. Wie geht es jetzt weiter?

Nicht einmal drei Werktage lagen zwischen der ersten Ankündigung und dem Vollzug: Seit Montag, kurz nach 14 Uhr, sind zehn Gewerbebetriebe in der L.-F.-Schönherr-Straße 35 im Plauener Westend von der Gasversorgung getrennt. Das bedeutet: keine Heizung mehr und warmes Wasser nur dort, wo Elektro-Boiler in Betrieb sind. Nicht einmal drei Werktage lagen zwischen der ersten Ankündigung und dem Vollzug: Seit Montag, kurz nach 14 Uhr, sind zehn Gewerbebetriebe in der L.-F.-Schönherr-Straße 35 im Plauener Westend von der Gasversorgung getrennt. Das bedeutet: keine Heizung mehr und warmes Wasser nur dort, wo Elektro-Boiler in Betrieb sind.