Nach stundenlanger Stadtratssitzung bis in die Nacht – Plauens OB räumt Fehler ein: „Das hat mich auch geärgert“

Die jüngste Ratssitzung dauerte sieben Stunden. Wie Plauens Stadtchef Steffen Zenner die XXL-Beratung rechtfertigt.

Die Septemberberatung des Plauener Stadtrates sitzt so manchem der 42 ehrenamtlich tätigen Bürgervertreter noch in den Knochen. Von 15.30 bis 22.30 Uhr hatte das Gremium am 19. September getagt - ganze sieben Stunden lang. Und das, obwohl viele der Stadträte zuvor noch einer regulären Arbeit nachgegangen waren.