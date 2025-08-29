Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Terrorverdacht in Plauen: Ermittlungen laufen weiter – Kritik im Netz

Polizeieinsatz im Bereich Trockentalstraße/Moritzstraße in Plauen.
Polizeieinsatz im Bereich Trockentalstraße/Moritzstraße in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Polizeieinsatz im Bereich Trockentalstraße/Moritzstraße in Plauen.
Polizeieinsatz im Bereich Trockentalstraße/Moritzstraße in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Nach Terrorverdacht in Plauen: Ermittlungen laufen weiter – Kritik im Netz
Von Jonas Patzwaldt
Auf eine Anfrage der „Freien Presse“ nennt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden den aktuellen Ermittlungsstand. Der Einsatz am Montag wurde indes längst zum Aufreger auf Facebook.

Vier Tage nach dem spektakulären Polizeieinsatz in Plauen bleiben viele Fragen offen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass die Ermittlungen gegen eine minderjährige Person fortgesetzt werden, obwohl der Jugendliche bereits am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.
