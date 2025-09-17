Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Weil er eine rote Ampel missachtete, touchierte ein Autofahrer in Plauen am Montag ein Kind.
Weil er eine rote Ampel missachtete, touchierte ein Autofahrer in Plauen am Montag ein Kind. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach Verkehrsunfall mit Kind in Plauen: Polizei ermittelt
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Nach einem Unfall in Plauen, bei dem ein Kind verletzt wurde, ermittelt die Polizei. Der Fahrer missachtete eine rote Ampel.

Nach dem Unfall, bei dem am Montag in Plauen ein Kind von einem Auto angefahren wurde, hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 27-jährigen Fahrer eingeleitet. „Das ist bei Unfällen mit Personenschaden ein reguläres Vorgehen“, erklärte Polizeisprecher Enrico Liebold auf Nachfrage. Am Montagnachmittag war...
