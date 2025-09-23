„Nacht der Kerzen“ soll Plauener Wendegeschichte zum Leuchten bringen

Am 4. Oktober wird im Herzen Plauens mit einem Fest an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 erinnert.

Am Samstag, 4. Oktober, verwandelt sich der neue Thomas-Küttler-Platz im Herzen von Plauen zur „Nacht der Kerzen“ in ein Meer aus Licht, Geschichte und Emotion. Besucher erleben ein Lichterfest zu Ehren der Friedlichen Revolution von 1989. Die Veranstaltung auf dem Platz am Wendedenkmal ist zugleich der Abschluss des diesjährigen Plauener...