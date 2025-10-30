Netto-Markt in Plauen mit Pflasterstein angegriffen: Polizei sucht Täter

Plauen
Unbekannte haben vergangene Nacht den Netto Markt in Plauen beschädigt. Was passiert ist.
Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag die Schaufensterscheibe eines Supermarktes in der Moorstraße im Ortsteil Obere Aue eingeworfen. Laut der Polizeidirektion Zwickau ereignete sich die Tat sich zwischen 21.30 Uhr und 6.00 Uhr morgens.
