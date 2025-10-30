Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Netto-Markt in Plauen mit Pflasterstein angegriffen: Polizei sucht Täter

In der Nacht zum Donnerstag wurde der Netto auf der Plauener Moorstraße angegriffen. Bild: Ellen Liebner
In der Nacht zum Donnerstag wurde der Netto auf der Plauener Moorstraße angegriffen. Bild: Ellen Liebner
Netto-Markt in Plauen mit Pflasterstein angegriffen: Polizei sucht Täter
Von Jonas Patzwaldt
Unbekannte haben vergangene Nacht den Netto Markt in Plauen beschädigt. Was passiert ist.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag die Schaufensterscheibe eines Supermarktes in der Moorstraße im Ortsteil Obere Aue eingeworfen. Laut der Polizeidirektion Zwickau ereignete sich die Tat sich zwischen 21.30 Uhr und 6.00 Uhr morgens.
