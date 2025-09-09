Neue Anklage im Plauener Missbrauchsfall: Staatsanwaltschaft spricht von weiterem Opfer

Plauen
Weil ein Plauener Paar seine eigenen Kinder schwer missbraucht und Taten gefilmt haben soll, steht es derzeit in Zwickau vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt weitere Vorwürfe erhoben.
In dem derzeit laufenden Verfahren um schweren Kindesmissbrauch am Landgericht Zwickau hat die Staatsanwaltschaft jetzt eine weitere Anklage gegen einen 40 Jahre alten Mann aus Plauen und seine 30 Jahre alte Partnerin erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar vor, nicht nur ihre Kinder aus vergangenen Beziehungen, sondern auch die gemeinsame...
