Neue Ausstellung in Plauen: Wie Erich Ohser Tiere gezeichnet hat

Plauen
In den Ausstellungsräumen von e.o.plauen an der Nobelstraße wird umgebaut. Nach der Schließzeit sind dann Tierdarstellungen des berühmten Karikaturisten zu sehen.
Die Mitarbeiter der Galerie e. o. plauen an der Nobelstraße in Plauen bereiten eine neue Ausstellung von Arbeiten des Zeichners und Karikaturisten Erich Ohser vor. Wegen des Umbaus bleibt die Galerie bis einschließlich Samstag, 27. September, geschlossen. An dem Tag findet 18 Uhr die Ausstellungseröffnung statt. Die neue Schau „Drawn to be...
