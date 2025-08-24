Neue Baustelle auf A 72-Brücke im Vogtland: Das kommt jetzt auf Autofahrer zu

Plauen
Die Autobahn GmbH investiert mehr als eine Million Euro auf der Elstertalbrücke bei Pirk. Was dort passiert und was Autofahrer beachten sollten.
Auf der A 72 im Vogtland gibt es ab Montag eine neue Baustelle zwischen den Anschlussstellen Hochfranken und Pirk. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, stehen bis Ende Oktober Arbeiten auf der Elstertalbrücke oberhalb des Ortes Pirk an.
